Первая афроамериканка в Верховном суде США

На Южной лужайке Белого дома отметили назначение Кетанджи Браун Джексон на пост судьи Верховного суда США. Она стала первой афроамериканкой и шестой по счёту женщиной, вошедшей в состав этой инстанции.

Джексон вышла из Белого дома вместе с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис под аплодисменты своихродных, действующихи бывших судей Верховного суда, представителей администрации и проголосовавших за неё сенаторов. Ранее она занимала должность члена апелляционного суда в столичном округе Колумбия.

"Мы прошли долгий путь к совершенствованию нашей страны. В моей семье понадобилось одно поколение, чтобы пройти путь от сегрегации до Верховного суда Соединённых Штатов", - сказала Кетенджи Браун Джексон, кандидатуру которой Сенатутвердилв минувший четверг. Её поддержали 53 сенатора - демократы, независимые законодатели и трое республиканцев. Остальные 47 республиканцев проголосовали против.

51-летняя Джексон сменит 83-летнего судью Стивена Брейера, который завершит исполнение своих обязанностей к концу июня. После этого новая судья будет приведена к присяге. в конце июня.

Республиканцы на слушаниях раскритиковали кандидатуру Джексон, назвав её "радикальной левой". По их мнению, судья слишком снисходительно относиласьк некоторым осуждённым при вынесении приговоров.