Ракетный удар по вокзалу Краматорска: число жертв растёт

По меньшей мере 50 человек, в их числе пятеро детей, погибли, около ста - ранены в результате обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске, сообщают украинские власти. По их данным, в момент удара там находились тысячи мирных жителей.

В последние несколько дней платформа была забита людьми, которые пытались покинуть город перед началом наступления российских сил в Донбассе.

Киев возложил ответственность за атаку на Россию.

Обращаясь к финскому парламенту, президент Украины заявил:

"Это самый обычный вокзал обычного город на востоке Украины. Вот так Россия пришла защищать Донбасс, так они рассматривают защиту русскоязычного населения. Уже 44-й по счёту день наша реальность такова".

Участники заседания почтили память жертв военных действий на Украине минутой молчания.

Москва, в свою очередь, категорически отрицает свою причастность к атаке, называя её очередной провокацией украинского режима. Минобороны России утверждает, что удар производился из ракетного комплекса "Точка У", стоящего на вооружении исключительно ВСУ.

Глава европейской дипломатии выступил с осуждением нападения как _"попытки перекрыть путь спасающимся от неоправданной, причиняющей человеческие страдания войны". _Жозеп Боррель также сообщил о возвращении посла ЕС в украинскую столицу.Жест поддержки от Брюсселя на фоне всё новых данных о разрушениях и жертвах среди мирного населения из городов и сёл Киевской области после ухода оттуда российских войск. В Буче уже опознаны около ста тел погибших - местных жителей. По сведениям украинских властей, ситуация в недавно освобожденном городе - Бородянке - может быть ещё хуже.