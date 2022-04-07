Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. 93 страны поддержали резолюцию, 24 проголосовали против, 58 воздержались. В рамках этого решения Россия лишится права голоса, но сможет присутствовать на заседаниях Совета

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил: "Буча и дюжина других украинских городов и сел, где тысячи мирных жителей были убиты, подвергнуты пыткам и изнасилованиям, похищены и ограблены российской армией служит примером того, как далеко ушла РФ от своих первоначальных деклараций в области прав человека".

Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, в свою очередь, назвал проект резолюции "попыткой США сохранить свое доминирующее положение и тотальный контроль"

"Мы отвергаем лживые инсинуации в наш адрес на основе сфабрикованных материалов, постановочных кадров и тиражируемых фейков" — сказал он. Кузьмин также сообщил, что Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в Совете ООН по правам человека.

ООН призывает к проведению независимого расследования произошедшего в Буче. В Кремле настаивают, что российские войска не целятся по гражданским объектам. Между тем немецкие СМИ сообщают, что разведка ФРГ перехватила радиосообщения российских военных, в которых обсуждались убийства мирных жителей в Буче.