Война на Украине. День 43-й. США и Великобритания ввели новые санкции против РФ

Война на Украине. День 43-й. США и Великобритания ввели новые санкции против РФКомментарии
США и Великобритания ужесточили санкции против России. Новые ограничительные меры касаются российского руководства и членов их семей, в частности дочерей российского президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая экс-президента страны Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.
Генеральная Ассамбея ООН планирует проголосовать в четверг по вопросу об исключении России из Совета ООН по правам человека ввиду ее предполагаемых массовых военных преступлений в ходе агрессии против Украины.
Евросоюз согласовает пятый пакет санкций против РФ. Меры, предложенные Еврокомиссией, включают запрет на импорт угля. Однако некоторые страны-члены, более зависимые от продукции российских шахт, чем другие, требуют от Брюсселя компенсировать предстоящие нехватки, другие выступают за введение ограничений поэтапно за три месяца.
Сенат парламента Чехии большинством голосов отказался узаконить участие чешских добровольцев в конфликте на территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.
"Сенат отказался законодательно закрепить возможность участия чешских добровольцев в боевых действиях на Украине", - говорится в сообщении. Уточняется, что большинство сенаторов проголосовали против поправки к законопроекту об обороне. Ранее президент республики Милош Земан и премьер-министр Петр Фиала выступали за то, чтобы граждане Чехии, направляющиеся защищать Украину с оружием в руках, должны быть освобождены от уголовной ответственности.
Власти страны получил около 300 заявлений от чехов с просьбой к Земану разрешить выехать на Украину для противодействия российской военной операции. Чешское законодательство запрещает гражданам республики службу в иностранных частях.
Великобритания намерена отправить на Украину боевые бронемашины и переносные зенитные и противотанковые комплексы, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительстве страны.
По данным издания, британские власти передадут Украине несколько боевых бронемашин Mastiff или Jackal . Кроме того, Лондон объявит о дополнительных поставках переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов. Согласно источникам газеты, Великобритания продолжает наращивать поставки летального вооружения на Украину, поскольку считает, что предстоящие три недели будут "критически важными с точки зрения предопределения исхода" боевых действий в стране.
Американский производитель джинсов Levi's не возобновит работу в России в ближайшее время, сообщил исполнительный директор компании Чип Берг сообщил в интервью британской газете Financial Times.
Учитывая, как складывается ситуация в настоящий момент, я не думаю, что мы вернемся к бизнесу в полную силу в ближайшее время
Глава Levi's подчеркнул, что компания по-прежнему выплачивает заработную плату более чем 800 сотрудникам в России.
Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен считает, что Россия должна быть исключена из "Большой двадцатки". Она предупредила, что США будут бойкотировать встречи в формате G20, если на них появятся представители РФ.
Президент Байден дал понять, и я, конечно, согласна с ним, что Россия не может, как ни в чем не бывало, присутствовать в любом из международных финансовых учреждений. Он сказал, что Россия должна быть исключена из G20, и я ясно дала понять нашим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если россияне там появятся.
Индонезия в этом году председательствует в G20. В ноябре на индонезийском острове Бали должен состояться саммит лидеров стран "Большой двадцатки".
Санкции, введенные США против Сбербанка и Альфа-банка, являются прямым ударом по гражданам России, Вашингтон наносит ущерб мировой экономике, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Новыми санкциями Вашингтон продолжает наносить ущерб мировой экономике. Подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству с нами. Оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов
Генеральная Ассамбея ООН планирует проголосовать в четверг по вопросу об исключении России из Совета ООН по правам человека ввиду предполагаемых массовых военных преступлений в ходе агрессии против Украины. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд потребовала исключения РФ из совета после того, как как Киев обвинил российские войска в убийстве мирных жителей в городе Буча.
Граждан России и Беларуси, зарегистрировавшихся для участия в Бостонском марафоне 2022 года, не допустят до соревнований. Как сообщили организаторы, данная мера принята из-за ситуации на Украине.
При этом отмечается, что запрет не коснется граждан РФ и РБ, которые не живут на родине. Однако спортсмены не смогут выступать под российским и белорусским флагами. Организаторы также заявили, что вернут взносы спортсменам из России и Беларуси, которые не смогут участвовать в забеге, с учетом действующих санкций.