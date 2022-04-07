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Война на Украине. День 43-й. США и Великобритания ввели новые санкции против РФ

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Уничтоженная военная техника в Буче
Уничтоженная военная техника в Буче   -   Авторское право  Felipe Dana/AP

США и Великобритания ужесточили санкции против России. Новые ограничительные меры касаются российского руководства и членов их семей, в частности дочерей российского президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая экс-президента страны Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

Генеральная Ассамбея ООН планирует проголосовать в четверг по вопросу об исключении России из Совета ООН по правам человека ввиду ее предполагаемых массовых военных преступлений в ходе агрессии против Украины.

Евросоюз согласовает пятый пакет санкций против РФ. Меры, предложенные Еврокомиссией, включают запрет на импорт угля. Однако некоторые страны-члены, более зависимые от продукции российских шахт, чем другие, требуют от Брюсселя компенсировать предстоящие нехватки, другие выступают за введение ограничений поэтапно за три месяца.

07:27

Сенат парламента Чехии большинством голосов отказался узаконить участие чешских добровольцев в конфликте на территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

"Сенат отказался законодательно закрепить возможность участия чешских добровольцев в боевых действиях на Украине", - говорится в сообщении. Уточняется, что большинство сенаторов проголосовали против поправки к законопроекту об обороне. Ранее президент республики Милош Земан и премьер-министр Петр Фиала выступали за то, чтобы граждане Чехии, направляющиеся защищать Украину с оружием в руках, должны быть освобождены от уголовной ответственности.

Власти страны получил около 300 заявлений от чехов с просьбой к Земану разрешить выехать на Украину для противодействия российской военной операции. Чешское законодательство запрещает гражданам республики службу в иностранных частях.

07:22

Великобритания намерена отправить на Украину боевые бронемашины и переносные зенитные и противотанковые комплексысообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным издания, британские власти передадут Украине несколько боевых бронемашин Mastiff или Jackal . Кроме того, Лондон объявит о дополнительных поставках переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов. Согласно источникам газеты, Великобритания продолжает наращивать поставки летального вооружения на Украину, поскольку считает, что предстоящие три недели будут "критически важными с точки зрения предопределения исхода" боевых действий в стране.

07:15

Американский производитель джинсов Levi's не возобновит работу в России в ближайшее время, сообщил исполнительный директор компании Чип Берг сообщил в интервью британской газете Financial Times.

Учитывая, как складывается ситуация в настоящий момент, я не думаю, что мы вернемся к бизнесу в полную силу в ближайшее время

Глава Levi's подчеркнул, что компания по-прежнему выплачивает заработную плату более чем 800 сотрудникам в России.

07:10

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен считает, что Россия должна быть исключена из "Большой двадцатки". Она предупредила, что США будут бойкотировать встречи в формате G20, если на них появятся представители РФ.

Президент Байден дал понять, и я, конечно, согласна с ним, что Россия не может, как ни в чем не бывало, присутствовать в любом из международных финансовых учреждений. Он сказал, что Россия должна быть исключена из G20, и я ясно дала понять нашим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если россияне там появятся.

Индонезия в этом году председательствует в G20. В ноябре на индонезийском острове Бали должен состояться саммит лидеров стран "Большой двадцатки".

07:04

Санкции, введенные США против Сбербанка и Альфа-банка, являются прямым ударом по гражданам России, Вашингтон наносит ущерб мировой экономике, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Новыми санкциями Вашингтон продолжает наносить ущерб мировой экономике. Подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству с нами. Оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической  турбулентности доходов


 

06:51

Генеральная Ассамбея ООН планирует проголосовать в четверг по вопросу об исключении России из Совета ООН по правам человека ввиду предполагаемых массовых военных преступлений в ходе агрессии против Украины. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд потребовала исключения РФ из совета после того, как как Киев обвинил российские войска в убийстве мирных жителей в городе Буча.

06:50

Граждан России и Беларуси, зарегистрировавшихся для участия в Бостонском марафоне 2022 года, не допустят до соревнований. Как сообщили организаторы, данная мера принята из-за ситуации на Украине.

При этом отмечается, что запрет не коснется граждан РФ и РБ, которые не живут на родине. Однако спортсмены не смогут выступать под российским и белорусским флагами. Организаторы также заявили, что вернут взносы спортсменам из России и Беларуси, которые не смогут участвовать в забеге, с учетом действующих санкций.