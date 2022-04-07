Война на Украине. День 43-й. США и Великобритания ввели новые санкции против РФ

США и Великобритания ужесточили санкции против России. Новые ограничительные меры касаются российского руководства и членов их семей, в частности дочерей российского президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая экс-президента страны Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

Генеральная Ассамбея ООН планирует проголосовать в четверг по вопросу об исключении России из Совета ООН по правам человека ввиду ее предполагаемых массовых военных преступлений в ходе агрессии против Украины.

Евросоюз согласовает пятый пакет санкций против РФ. Меры, предложенные Еврокомиссией, включают запрет на импорт угля. Однако некоторые страны-члены, более зависимые от продукции российских шахт, чем другие, требуют от Брюсселя компенсировать предстоящие нехватки, другие выступают за введение ограничений поэтапно за три месяца.