Неизвестные подожгли виллу Соловьёва

Одну из вилл Владимира Соловьёва на озере Комо пытались поджечь. Речь о владениях телеведущего в итальянском Менаджо. Инцидент произошёл рано утром в среду. Известно, что для поджога злоумышленники использовали автомобильные покрышки. Их личность пока не установлена, возгорание ликвидировано, сообщают местные власти.

Как предполагается, в тот же день фасад ещё одного его дома в этом районе облили краской, на воротах появилась надпись "Нет войне".

В конце февраля ЕС включил Соловьёва в санкционные списки. 5 марта власти Италии арестовали обе его виллы на озере Комо. Сстоимость этой недвижимости, по некоторым данным, оценивается миллионами евро.

Между тем, на частотах заблокированного в России Euronews, в четверг начал вещать телеканал "Соловьев.Live"

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