"АвтоВАЗ" столкнулся с последствиями санкций

Завод "АвтоВАЗа" в Тольятти простаивает из-за недостатка комплектующих. Кдефициту полупроводников добавились санкции и сегодня крупнейший в России автопроизводитель ищет замену импортным запчастям и пытается восстановить цепочку поставок. Сотрудники находятся в в корпоративном отпуске, который перенесен на несколько месяцев раньше.

На встрече независимого профсоюза "Единство" в Тольятти с тревогой думают о будущем.

" Я единственный в семье работаю. У меня двое несовершеннолетних детей. Жена пока не работает, т.к. находится в отпуске по уходу за ребенком. Получается, что я единственный кормилец в семье. Мне приходиться работать на двух работах, но этого все-таки недостаточно в нынешних реалиях", — говорит Леонид.

"Когда я устраивалась сюда, мне было очень интересно, я была полна энтузиазма. Надеялась на хороший заработок, но пока этого нет. Зарплаты — больная тема для всех, мне кажется", — говорит Ирина.

"АвтоВАЗ" сообщил намерении к началу лета наладить производство упрощенных версий автомобилей Lada с минимальным применением иностранных комплектующих.

Основанный в 1960-х годах "АвтоВАЗ пережил экономический кризис после распада СССР.

68% акции компании сегодня принадлежат французскому автогиганту Renault. По данным агентства Bloomberg, автогруппа рассматривает возможность передачи прав собственности местному инвестору в качестве варианта ухода с российского рынка под давлением санкций.