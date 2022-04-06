Французская молодежь не верит обещаниям политиков

Уровень явки - один из главных вопросов президентских выборов во Франции. Опросы показывают, что интерес к выборам неуклонно снижается, особенно среди молодежи. Но действительно ли выборы ее не интересуют? Так, в Париже за несколько дней до голосования эти молодые люди предпочли провести марш в поддержку борьбы с изменением климата, а не посещать встречи кандидатов. Политика их не привлекает.

"Мы сегодня здесь, потому, что не верим политикам. Нам, к сожалению, трудно верить их обещаниям, они не соответствуют нашим ожиданиям", - говорит эта девушка.

"Я не верю в слова, я верю в действия. Они обещают нам что-то в течение пяти лет, и, честно говоря, мы ничего не увидели", - считает эта участница манифестации.

"Во время этих выборов нет ни слова об экологии, о ней очень мало говорят, а срочность есть, нужно действовать сейчас", - уверен этот мужчина.

"Наряду с экологией я считаю важной борьбу с неравенством, поддержку меньшинств, будь то гендерные или расовые меньшинства", - говорит эта женщина.

Неужели политики и молодежь больше не понимают друг друга? К такому выводу пришел социолог и историк Марк Лазар, соавтор исследования о французской молодежи.

Марк Лазар, профессор истории и политической социологии в Sciences Po: "Мы четко видим, что они считают очень важным целый ряд проблем. Во-первых, окружающая среда. 90% из них считают, что это довольно или очень важно. Они также очень обеспокоены вопросами, связанными с голодом в мире. Насилие в отношении женщин, сексистское насилие.

_ Это темы, которые их действительно волнуют, но они не находят ответа в политическом предложении, в политических партиях. Но самое поразительное, что в то время как 90% из них обеспокоены вопросами окружающей среды, только 11% говорят, что их интересуют "зеленые". Так что существует значительный разрыв"._

Согласно другому исследованию Фонда Жана Жореса, лишь немногим более половины избирателей в возрасте от 18 до 24-лет уверены, что будут голосовать, тогда как среди тех, кому за 70, таких 80%.

Марк Лазар: "Если мы действительно движемся к значительному воздержанию от голосования, то может возникнуть значительный разрыв между поколением, которое победит на президентских выборах, и этими молодыми людьми, которые развиваются в сегодняшнем обществе, пострадавшем от эпидемии ковида. Они пострадали от ковида, но они не признают то, каким образом это общество организовано политически. И это может стать признаком сильной напряженности в течение следующих пяти лет".

Традиционно наиболее активно французы голосуют именно на президентских выборах. В 2017 году явка хоть и немного снизилась в сравнении с предыдущими выборами, но все же составила в первом туре 78%.

Сириль Фурнерис, Euronews: "Рекорд воздержания в первом туре президентских выборов датируется 2002 годом. Французы помнят, что тогда впервые во второй тур вышел кандидат крайне правых. За несколько дней до выборов многие аналитики сходятся во мнении, что тот рекорд может быть побит в этом году".