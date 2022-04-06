Орбан предлагает провести переговоры в "нормандском формате"

Виктор Орбан призвал Владимира Путина к прекращению огня на Украине. В телефонном разговоре с президентом России венгерский премьер предложил провести встречу в Будапеште в нормандском формате.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Я предложил им приехать сюда. Я за то, чтобы Путин, а также президенты Украины, Франции и канцлер Германии, чем скорее, тем лучше, встретились в Будапеште с единственной целью: не мирного урегулирования или мирных переговоров, потому что это займет больше времени, а с тем, чтобы заключить соглашение о немедленном прекращении огня".

На вопрос журналистов о том, на чьей стороне Орбан в украино-российском конфликте, тот ответил, что Россия является агрессором, и гражданское население должно быть защищено.

"Я думаю, что ситуация ясна: это война, которую начали русские, они напали на Украину, и это агрессия", - сказал он.

Венгерское правительство считает импорт российского газа крайне важным и готово пойти на некоторые уступки, в отличие от других стран ЕС.

"У нас нет проблем с расчётами в рублях. Так что, если российская сторона попросит, то мы будем платить рублями ", - пояснил премьер. Также рн отметил, что Венгрия не собирается поддерживать санкции ЕС, которые могут коснуться импорта российских нефти и газа.

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