От обстрелов страдают местные жители

Власти города Николаев утверждают, что в воскресенье российские военные применили здесь кассетные бомбы. При этом пострадали мирные жители, среди них Марина и её пятнадцатилетняя дочь, которые оказались теперь в больнице.

"Со мной всё в порядке, меня не сильно ранило. Но запомнится, конечно, на всю жизнь. Моя дочка сейчас в другой больнице, ей будут снова делать операцию, вчера руку зашили, но оказалось, что повреждён нерв. Сегодня врач осмотрел её и снова отправил на операцию. Нехорошо что-то с её рукой, болит сильнее, чем ожидалось", — рассказывает Марина.

Пострадавшая объясняет, почему не хочет никуда уезжать из Николаева несмотря на опасности, связанные с продолжающимися обстрелами. "Я работаю в ЗАГСе, и всё время люди приходят, по разным вопросам. Кому-то прописаться нужно, кому-то ребёнка зарегистрировать. Семьи создаются, мы браки оформляем. Военные тоже к нам обращаются. Я не могу бросить свою работу, свою страну или свою семью. Ведь мы здесь живём, а сейчас у нас вот такая жизнь, к сожалению".

Но даже находясь здесь люди не чувствуют себя в безопасности. В понедельник, по данным местных властей, рядом со зданием больницы разорвались 15 кассетных снарядов.

«Мы мирные люди, мы никому не несём никакого зла. Мы готовы оказывать помощь всем, кто приходит в нашу больницу, это у нас основная работа. Мы не можем оставить своё рабочее место, в нас нуждаются все люди. Кроме того, что сейчас поступают раненые, у нас большое, огромное количество людей, которые постоянно приходят к нам и получают необходимое лечение, особенно с хроническими заболеваниями», — говорит главврач больницы Пётр Рымарь.