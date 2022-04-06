Тяжёлые времена для российского кино

Российская киноиндустрия переживает тяжёлые времена. За кризисом пандемии последовал новый, ещё более масштабный, связанный с событиями на Украине.

Голливудские и европейские компании приостановили прокат своих фильмов в РФ. Заполнить афиши, как планировалось, отчественными картинами, а также из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки у кинотеатров не получается. Приходится сокращать рабочее время и количество залов. Без господдержки половина кинотеатров, по некоторым прогнозам, может закрыться уже к лету.

Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров "Каро":

"До 24 февраля структура рынка предполагала, что 80% - это иностранное, преимущественно американское и европейское, кино, а около 20% - это российское кино, которое традиционно не выходило в летние периоды, выходило в основном на Новый год. Поэтому главный для нас вопрос - это контент. И наша задача сейчас - собрать как можно больше разного кино со всех точек мира".

Развитие отечественного кино поставлено на паузу. Международные кинофестивали не хотят принимать фильмы из России. В этом году не состоится российский смотр "Кинотавр". Компания Netflix отказалась от совместного с РФ производства картин и сериалов.

Павел Дореули, звукорежиссёр, саунд-дизайнер: "Для нас сейчас закрыто развитие. Развитие вот в чём. Когда вы выходите на международный проект, допустим, становитесь частью проекта Netflix, - проекта не российского, но вы делаете там часть работ, - для вас это очень большой стимул, толчок для того, чтобы развиваться и делать лучше российское кино".

Власти пообещали предоставить налоговые льготы и оказать финансовую поддержку кинопроизводителям и кинотеатрам.

Впрочем, и Голливуд заинтересован в том, чтобы вернуться на огромный рынок (число посещений кинозалов в России составило рекордные для Европы - почти 146 миллионов в прошлом году).

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