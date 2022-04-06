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Украина

"Масштабы войны серьёзно сократились"

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Буча, Киевская область
Буча, Киевская область   -   Авторское право  Felipe Dana/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Военная операция на Украине вступила во вторую фазу, притом что первая, по мнению ряда аналитиков, завершилась для российской армии неудачей. Такой точки зрения придерживается, в частности, американский историк и эксперт в области стратегических исследований Филлипс О’Брайен:

– Похоже, что масштабы ведущейся войны серьёзно сократились. Теперь идёт попытка отрезать себе часть юга и востока Украины и попытаться присоединить её к России, по сути, аннексировать эту территорию. В этом состоит переход от первой фазы войны ко второй. Русские перебрасывают на юг и на восток свои войска, ранее направленные на взятие Киева и городов на севере.

Эксперт отмечает, что для передислокации, вероятно, было выбрано не самое удачное время из-за оттепели:

– Проехать можно только по дороге. Очень сложно двигаться окольными путями из-за грязи. Но будучи привязаны к дорогам, вы ограничены в свободе манёвра. А это означает, что украинцам становится проще обнаруживать цели, сосредоточившись на главных дорогах, по которым двинутся русские.

Профессор заявляет, что, на его взгляд, представления о возможностях российской армии нуждаются в пересмотре, поскольку в ходе первой фазы были задействованы три четверти лучших боевых формирований, но они потерпели неудачу.