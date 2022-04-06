"Масштабы войны серьёзно сократились"

Военная операция на Украине вступила во вторую фазу, притом что первая, по мнению ряда аналитиков, завершилась для российской армии неудачей. Такой точки зрения придерживается, в частности, американский историк и эксперт в области стратегических исследований Филлипс О’Брайен:

– Похоже, что масштабы ведущейся войны серьёзно сократились. Теперь идёт попытка отрезать себе часть юга и востока Украины и попытаться присоединить её к России, по сути, аннексировать эту территорию. В этом состоит переход от первой фазы войны ко второй. Русские перебрасывают на юг и на восток свои войска, ранее направленные на взятие Киева и городов на севере.

Эксперт отмечает, что для передислокации, вероятно, было выбрано не самое удачное время из-за оттепели:

– Проехать можно только по дороге. Очень сложно двигаться окольными путями из-за грязи. Но будучи привязаны к дорогам, вы ограничены в свободе манёвра. А это означает, что украинцам становится проще обнаруживать цели, сосредоточившись на главных дорогах, по которым двинутся русские.

Профессор заявляет, что, на его взгляд, представления о возможностях российской армии нуждаются в пересмотре, поскольку в ходе первой фазы были задействованы три четверти лучших боевых формирований, но они потерпели неудачу.