Владимир Зеленский обратится к Совбезу ООН

Страны-члены Совбеза ООН обсудят сегодня на экстренном заседании ситуацию на Украине, в частности, события в киевском пригороде Буча, где по многочисленным свидетельствам, в период российской оккупации были убиты и подвергались пыткам мирные жители.

Ожидается, что на заседании выступит президент Украины Владимир Зеленский. Он, а также представители многих международных СМИ, западные политики уже назвали происходящее на Украине геноцидом. Президент США Джо Байден заявил, что Владимира Путина следует судить за военные преступления. Которые, как убеждены украинские власти, Бучей не ограничатся.

"Ужасы, которые мы видели в Буче - это только вершина айсберга всех преступлений, которые совершены российской армией на территории Украины. Скажу без преувеличения и с огромной грустью: ситуация в Мариуполе намного хуже". Дмитрий Кулеба.

"Ужасы, которые мы видели в Буче - это только вершина айсберга всех преступлений, которые совершены российской армией на территории Украины, - отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. - Скажу без преувеличения и с огромной грустью: ситуация в Мариуполе намного хуже."

В Москве назвали свидетельства, фото и видеоматериалы из Бучи "срежиссированной антироссийской провокацией". Там утверждают, что выявили признаки "видеоподлогов" и готовы доказать это в Совбезе ООН. Россия настаивала, чтобы экстренное заседание было созвано еще вчера.

"С самого начала было ясно, что это не что иное, как очередная постановочная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных, чтобы оказать политическое давление на Россию, - считает постпред РФ в ООН Василий Небензя. - У нас есть фактические данные, подтверждающие это. Мы намерены представить их Совету безопасности, как можно скорее, чтобы международное сообщество не было введено в заблуждение ложным нарративом, продвигаемым Киевом и его западными спонсорами."

Ранее Россия сообщила, что снижает военную активность в направлении Киева и Чернигова.

По данным Минобороны Великобритании, армия ведет перегруппировку для начала нового наступления в Донбассе.