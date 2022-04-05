Об обстрелах кассетными бомбами говорят власти и население Николаева

В этом обычно тихом спальном районе Николаева вот уже больше месяца не было спокойного дня для тех, кто решил остаться в городе, так как обстрелы здесь не утихают. Местные власти вновь сообщили о жертвах среди мирного населения — в понедельник десять человек погибли, в том числе дети, свыше сорока получили ранения.

"Россияне применяют незаконные кассетные бомбы, эта бомба взрывается в небе и потом она поражает более мелкими кластерными бомбами, с маленькими кусочками металла, которые убивают людей на большом расстоянии", — говорит мэр Николаева Александр Сенкевич.

Местный житель Дмитрий рассказал телеканалу Euronews, что в момент удара оказался в непосредственной близости. Ранее он увез свою семью в Польшу, чтобы спасти жену и детей от боевых действий.

"Я живу в этом доме. Когда все началось, это семь часов утра, пошли взрывы, дом трясется. Первая реакция, конечно, — посмотреть в окно. Но я понимаю, что когда начинают трястись стекла, то это очень близко. Было шесть приходов по дому с той стороны, валялись запчасти от этих кассет, во дворе было, и когда выглянули все сюда, тут люди разбегались, машины уже были разбиты, все это было видно, запчасти валялись", — говорит Дмитрий.

В Николаеве только за последние несколько дней ударам подверглись больница, детский дом, 11 детских садов и 12 школ.

Мэр города говорит, что большинство кассетных бомб прилетели из Херсона — региона, который находится под контролем российских военных.

"Трудно предугадать, что будет дальше, да, мы наблюдаем перегруппировку войск, они немного отступили, к ним присоединяются войска из Крыма, они собирают их в Херсонской области, поэтому в ближайшие несколько дней мы ожидаем нападения", — комментирует мэр Николаева.

Euronews: "Вы готовы ответить на это нападение?"

"Мы родились с этой готовностью, конечно, мы готовы ударить по ним", — говорит Александр Сенкевич.

Российские войска находятся сейчас в 30 километрах от центра города, передает из Николаева корреспондент Euronews Серджио Ферейра ди Альмейда.

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