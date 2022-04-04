Карта боевых действий на Украине. День 40-й

Саша Вакулина, корреспондент Euronews:

Россия меняет направление движения войск, ведущих наступление на Украине. Скорее всего, пройдет какое-то время, прежде чем они смогут возобновить боевые действия, так считают в Институте по изучению войны. Давайте посмотрим, какова ситуация на местах.

Российские войска продолжают атаковать на юге — в районах Николаева и Одессы, а также в окрестностях Тернополя — это западная часть страны. Там ракеты поразили критически важные для населения объекты инфраструктуры.

Что касается столицы — Киева, то битва за него, судя по всему, выиграна. Украинские силы продолжают очищать регион от изолированных частей российских ВС, оставшихся после отступления. Участки, контролируемые армией Украины, выделены на карте синим цветом.

Поскольку Россия переориентирует свои войска, посмотрим на происходящее в Донбассе — в регионах Донецка и Луганска. Здесь российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, хотя за последние 24 часа они добились довольно ограниченного прогресса. На карте красным цветом обозначены места ожесточённых сражений. Одни из самых тяжёлых боев велись вблизи Изюма.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании: войска российской армии, а также наёмников частной военной компании «Вагнер», перебрасывают в этот район на востоке Украины.

Теперь о ситуации в Мариуполе. Он окружён. Тяжёлые бои продолжались в последние сутки вместе с попытками вооружённых сил РФ захватить город. Мариуполь, очевидно, является ключевой целью для России, поскольку, в случе успеха, он обеспечит её сухопутным коридором в аннексированный Крым. Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, в то время как украинские силы оказывают стойкое сопротивление, удерживая контроль над центральными районами.

Мировая общественность, шокированная фото и видео-свидетельствами из освобожденного города Бучи, пока не видела кадры из Мариуполя, который находится в осаде уже несколько недель.

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