Вучич остается президентом

Александр Вучич заявил о своей победе на выборах президента Сербии. К концу дня голосования он сообщил, что получил свыше 60%. Нынешний глава государства напомнил, что дважды выигрывал выборы в первом туре.

"Думаю, нам предстоит решать множество задач, но самое важное для Сербии - иметь хорошие отношения в регионе, продолжать путь в ЕС, но не разрушать при этом связи с традиционными партнерами", - заявил Вучич.

Его ближайший конкурент - бывший генерал армии Здравко Понош - получил, по предварительным данным, около 17% голосов. Всего на пост президента Сербии претендовали восемь кандидатов, все проиграли выборы со значительным отрывом. С большим отрывом, судя по последним данным, идет в парламент и партия Вучича в составе коалиции "Вместе можем все".

Вучич обещает, что во время его второго президентского срока Сербия сохранит военный нейтралитет и не будет вступать в военные союзы. Политик делает ставку на баланс интересов. Сербия остаётся единственным кандидатом в члены Евросоюза, который воздержался от принятия антироссийских санкций.