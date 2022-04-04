Выбор Венгрии - разочарование Брюсселя

"Исход венгерских выборов не стал неожиданностью для Брюсселя. Здесь знают, насколько популярен Орбан, а также какое влияние он имеет на венгерские СМИ. Это своего рода головная боль для Европейской комиссии, которая хотела бы увидеть изменение политического ландшафта в Венгрии, смену правительства, по причине которого столкновения между Будапештом и Брюсселем продолжались долгие годы.

В связи с этим вспоминается, к примеру, 2015 год, когда президентом Еврокомиссии был Жан-Клод Юнкер. Он был на саммите в Латвии и приветствовал там Виктора Орбана словами "Вот идет диктатор. Привет, диктатор!". И похлопал его по спине.

Тогда всё это казалось лишь шуткой, но семь лет спустя вопросы об отступлении от демократии и свободы СМИ всё ещё не решены в Венгрии должным образом. Вот почему сегодня утром мы увидели в Твиттере много огорчённых и разочарованных отзывов европейцев. Некоторые из которых говорили о том, что Венгрия должна быть исключена из ЕС. Много разочарования и недовольства вызвали также слова Виктора Орбана, назвавшего в своей победной речи оппонентом украинского президента Владимира Зеленского".