Французские фермеры борются с заморозками

Таких холодов в апреле во Франции не видали с далёкого 1947 года. Из-за заморозков под угрозой будущий урожай винограда фруктов и прочих сельхозкультур.

Чтобы спасти лозы своих виноградников, фермеры зажигают для их обогрева специальные свечи.

Морис Андраль, французский фермер-винодел:

"Прошлой ночью температура упала до -4. Ещё больше беспокоит то, что, по прогнозам, эта ночь будет холоднее. Устоим ли мы в этой борьбе - неизвестно."

В прошлом году из-за ударившего весной холода этот винодел из юго-западного региона Аквитании потерял тысячу тонн урожая. В этом году к худшему готовятся и французские производители фруктов.

Франсуаза Рош, глава Национальной федерации производителей фруктов:

"Сегодня утром было -2. Похоже, яблони выдерживают холод, но сливы, абрикосы и киви, к сожалению, cкорее всего погибнут".

В ход идут разные методы. Чтобы снизить воздействие низких температур на молодые побеги фруктовых деревьев, их опрыскивают водой. В результате образуется защитный слой льда.

Эрик Гаргуй, производитель фруктов:

"Сейчас -2,5. Но внутри этой ледяной оболочки - ноль градусов. При такой температуре дерево не замёрзнет. Мы уверены в том, что цветки, побеги, само растение защищены от заморозков".

Точно прогнозировать размеры ущерба фермерам пока рано - надо дождаться завершения периода холодов. Премьер-министр объявил о том, что наиболее пострадавшие от непогоды винодельческие и сельхозрегионы получат финансовую помощь.

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