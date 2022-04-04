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Спорт

Тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал болен раком

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 Надежда Дрямина
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Луи ван Гал на пресс-конференции перед товарищеским матчем "МЮ" с "Америкой", 15 июля 2015 г.
Луи ван Гал на пресс-конференции перед товарищеским матчем "МЮ" с "Америкой", 15 июля 2015 г.   -   Авторское право  Ted S. Warren/AP

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал борется с онкологией. Об этом рассказал сам специалист в интервью нидерландскому телеканалу, уточнив, что у него агрессивная форма рака простаты.

Ван Гал, который в настоящий момент занимает пост наставника сборной Нидерландов, всё это время держал диагноз в секрете, чтобы, по его словам, не обременять этим игроков национальной команды.

Футбольный мир выразил поддержку 70-летнему тренеру, пожелав ему сил и мужества, скорейшего выздоровления.

В борьбе с болезнью, как сообщил сам Ван Гал, он перенес 25 сеансов лучевой терапии.

Несмотря на проблемы со здоровьем, он не намерен пропускать предстоящее мировое первенство в Катаре. Его подопечные начнут турнир 21 ноября с матча со сборной Сенегала. Затем они сыграют с Эквадором и хозяевами чемпионата.

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