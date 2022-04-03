В Швейцарии проверяют готовность бомбоубежищ

Война на Украине и публикации об угрозе ядерной войны провоцируют рост интереса к бомбоубежищам в разных странах мира. Вопрос о готовности защитных сооружений рассматривают и в службах гражданской обороны Швейцарии. В годы холодной войны ядерные бункеры должны были строить все муниципалитеты, — напоминает глава службы гражданской обороны кантона Вале Мари-Клод Нот-Экёр:

«Я думаю, и сегодня эти убежища нужны. Вспомним, какие проблемы возникли на "Фукусиме". Было время, когда федеральные палаты хотели демонтировать убежища, но произошла авария на "Фукусиме". Мы осознаём, что атомные электростанции есть и в Швейцарии, и кое-где в Европе, так что да, это полезно. Укрытия предназначены для такой защиты, и я думаю, что сегодня, по крайней мере, с связи с тем, что происходит в мире, мы должны держать их в состоянии готовности».

Считается, что в Швейцарии в бомбоубежищах должно быть достаточно мест для всего населения – в стране насчитывается около 300 тысяч укреплённых бункеров. Многие из них долгое время использовались не по назначению, но теперь после вторжения России на Украину муниципалитеты пересматривают своё отношение к бомбоубежищам.