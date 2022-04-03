Чемпионы мира на высоте в Анталье

В заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо в Анталье болельщики заполнили арену в предвкушении еще одного акта захватывающей борьбы.

У мужчин в категории до 90 кг серебряный призер чемпионата мира кубинец Иван Фелипе Сильва Моралес одержал победу над молодым грузинским спортсменом Лукой Майсурадзе в очень упорном поединке. Это первая в его карьере золотая медаль Большого шлема.

Награду ему вручил вице-президент Международной федерации дзюдо и президент Африканского союза дзюдо Ситени Рандрианасолониаико.

Иван Фелипе Сильва Моралес, дзюдоист: "Я думаю, что это был хороший день для меня. Вчера я провел хорошую тренировку, мои мысли были сосредоточены на соревнованиях, и мне также сопутствовала удача".

На исходе невероятно тяжелого финального поединка в соревнованиях женщин в категории до 78 кг, который длился более 10 минут, чемпионка мира Анна-Мария Вагнер сумела выполнить решающий ура-наге. И несмотря на то, что сил почти не осталось, следуя истинным ценностям дзюдо, немка разделила момент дружбы со своей достойной соперницей Гюше Стенхёйс из Нидерландов.

Наградил бронзовую медалистку Олимпиады генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Насер Аль Тамими.

Анна-Мария Вагнер, дзюдоистка: "Я так счастлива и так горжусь собой. Я думаю, на исходе этого дня это был замечательный иппон".

Финал в категории до 100 кг стал битвой, которую все ждали - в борьбе за одну золотую медаль сошлись два чемпиона мира. Сильнее оказался действующий обладатель титула португалец Жорже Фонсека, который еще раз продемонстрировал высочайшее спортивное мастерство. Медаль ему вручила директор Международной федерации дзюдо по организации соревнований Лиза Аллан.

В весе свыше 78 кг француженка Леа Фонтэн одолела израильтянку Раз Гершко. Ее чествовал главный судья Международной федерации дзюдо Флорин Даниэль Ласкау.

Гурам Тушишвили из Грузии завоевал свой четвертый титул Большого Шлема в категории свыше 100 кг. По ходу поединка он уступал Алишеру Юсупову, но проявил невероятное упорство. Медаль победителю вручил рефери директор Международной федерации Армен Багдасаров.

В Анталье турецкая команда снова предстала единым целым - это молодые и опытные дзюдоисты продемонстрировали с самого начала турнира. Эксперты отметили их прогресс во всех аспектах дзюдо, а также растущую популярность этого вида спорта в Турции.

Нынешний турнир Большого шлема в Анталье прошел на очень высоком уровне. Дружная семья дзюдоистов с нетерпением ждет возвращения в этот красивый город в следующем году.