Киев готовится к ещё более активным боям за Донбасс

Генштаб вооружённых сил Украины подтверждает, что Россия продолжает выводить свои силы из захваченных районов в Киевской области. При этом украинское командование настаивает, что это вынужденное отступление и перегруппировка сил для активизации боевых действий на Востоке.

Населённые пункты, которые переходят под контроль украинских военных, серьёзно пострадали в ходе боёв. Поступают новые свидетельства о разрушенных жилых домах и уничтоженных объектах инфраструктуры.

О плановой перегруппировке говорят и в Москве. Министерство обороны России заявляло о выполнении основных задач на киевском и черниговском направлениях, называя своим приоритетом операции в Донбассе. Киев готовится к ужесточению боёв в этом регионе.

На востоке нашей страны ситуация остается очень сложной. Российских военных сгоняют в Донбасс, на харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все ресурсы, как внутренние, так и внешние. Владимир Зеленский президент Украины

В пятницу в Киев приехала спикер Европарламента Роберта Метсола. Она стала первым представителем руководства ЕС, посетившим украинскую столицу после начала войны. Метсола пообещала способствовать вступлению Украины в Евросоюз, а также заявила, что европейцы помогут восстановить страну после войны. Свой визит в Киев спикер Европарламента охарактеризовала прежде всего как знак безоговорочной поддержки:

«Я здесь сегодня как представитель Европейского парламента, народов Европы, чтобы сказать вам: мы с вами».

Одной из наиболее горячих точек на Украине стал Харьков. Украинское командование сообщает об ожесточённых боях за пригороды и подтверждает, что Киев потерял контроль над городом Изюм – эксперты подчеркивают его особое транспортное значение.

Свою роль в боях за Харьков могут сыграть потенциальные перебои с поставками горючего после взрыва нефтебазы в Белгородской области. Москва заявляет, что это последствия украинского авиаудара. В Киеве отвечают, что это не соответствует действительности, и отказываются комментировать произошедшее.

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