В Великобритании и Аргентине вспоминают участников войны Фолклендской войны. Она началась 40 лет назад и продлилась десять недель, унеся жизни около 1000 человек.

Траурная церемония с участием ветеранов и их близких прошла в Буэнос-Айресе на мемориале памяти героев войны за Мальвинские острова, как называют архипелаг в Аргентине. Накануне в ходе приёма в доме правительства президент Альберто Фернандес заявил, что восстановление территориальной целостности остаётся «абсолютным приоритетом для страны».

Британские ветераны тем временем собрались в административном центре архипелага Порт-Стэнли. Они отметили сорокалетие мобилизации добровольцев, удержавших контроль над заморской территорией.