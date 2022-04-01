Война на Украине, день 37-й: НАТО направит на Украину военную помощь

Война на Украине, день 37-й: НАТО направит на Украину военную помощьКомментарии
Мощный пожар разразился ночью на нефтебазе в Белгороде. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание произошло из-за украинского авиаудара.
Российские войска покинули Чернобыльскую АЭС и город-спутник Славутич.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники передадут Украине столько оружия, сколько потребуется.
Президент России Владимир Путин угрожает прекратить поставки газа в Европу, если покупатели откажутся платить за него в рублях.
Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза.
США расширили санкции против России. Минфин страны внес в перечень еще 13 россиян и 21 компанию.
153 ребенка погибли с начала войны на Украине, сообщили в Генпрокуратуре. 245 детей были ранены.
В условиях войны оперативно подтвердить информацию – невозможно.
Пожар на нефтебазе в Белгороде тушат уже почти 200 человек, сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что горят 8 резервуаров с топливом объемом в 2 тысячи кубометров каждый. Есть угроза перехода огня еще на восемь.
Банк России смягчил правила перевода средств за рубеж.
Теперь физические лица – резиденты и нерезиденты из "дружественных" стран – смогут переводить со своего счета за границу не более 10 тысяч долларов в месяц, а не 5 тысяч, как это было в марте.
При этом вывод средств за рубеж будет полностью запрещен для нерезидентов из "недружественных" стран.
Новые ограничения будут действовать полгода.
Число погибших под завалами в Николаевской областной администрации выросло до 24.
Во вторник девятиэтажное здание было разрушено из-за авиаудара.
Погибших и пострадавших во время пожара на нефтебазе в Белгороде нет – Роснефть
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на губернатора области сообщало, что пострадали двое сотрудников нефтебазы.
Великобритания обеспокоена тем, что Франция, Германия и США могут подтолкнуть Украину к чрезмерным уступкам России, заставляя Киев как можно быстрее урегулировать ситуацию и подписать мирный договор. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
"Некоторые наши союзники, наверное, слишком уж хотят, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] пошел на урегулирование. А мы считаем, что прежде, чем начнутся такие переговоры, нужно, чтобы Украина добилась наилучших в военном отношении исходных позиций", – цитирует британская газета представителя правительства королевства.
Минобороны Великобритании подтвердило информацию об успехах украинской армии на севере страны. По данным ведомства, украинцы освободили села Слобода и Лукашовка к югу от Чернигова. Британцы считают, что украинские военные проводят "успешные, но ограниченные" контратаки на востоке и северо-востоке от Киева.
Австралия отправит на Украину бронемашины Bushmaster, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Поделиться с Киевом вооружениями в четверг попросил Владимир Зеленский, выступая в австралийском парламенте по видеосвязи.
"Мы отправляем не только наши молитвы, мы отправляем наши автоматы, нашу амуницию, нашу гуманитарную помощь. Отправляем всё это и бронежилеты", – сказал Скотт Моррисон.
Ночной пожар на нефтебазе в Белгороде – результат обстрела, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, он произошел из-за авиаудара с двух украинских вертолетов, которые якобы залетели на территорию России на малой высоте. Доказательств и объяснений случившегося он не приводит.
Киев пока не прокомментировал обвинения.
В условиях войны оперативно подтвердить информацию – невозможно.
Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке заявил, что Россия частично отводит войска с севера Киевской области. "Смешанные колонны разной численности" движутся в сторону Беларуси.
Украинские военные также обвинили российскую армию в грабежах и мародерстве.
В условиях войны оперативно подтвердить информацию – невозможно.