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Война на Украине, день 37-й: НАТО направит на Украину военную помощь

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 Yulia Gritsay
81-летний Александр проезжает на велосипеде мимо сожженного российского танка в районе Киева, Украина 31 марта 2022
81-летний Александр проезжает на велосипеде мимо сожженного российского танка в районе Киева, Украина 31 марта 2022   -   Авторское право  AP Photo/Rodrigo Abd

Мощный пожар разразился ночью на нефтебазе в Белгороде. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание произошло из-за украинского авиаудара.

Российские войска покинули Чернобыльскую АЭС и город-спутник Славутич.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники передадут Украине столько оружия, сколько потребуется.

Президент России Владимир Путин угрожает прекратить поставки газа в Европу, если покупатели откажутся платить за него в рублях.

Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза.

США расширили санкции против России. Минфин страны внес в перечень еще 13 россиян и 21 компанию.

08:36

153 ребенка погибли с начала войны на Украине, сообщили в Генпрокуратуре. 245 детей были ранены.

В условиях войны оперативно подтвердить информацию – невозможно.

08:29

Пожар на нефтебазе в Белгороде тушат уже почти 200 человек, сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что горят 8 резервуаров с топливом объемом в 2 тысячи кубометров каждый. Есть угроза перехода огня еще на восемь.

08:24

Банк России смягчил правила перевода средств за рубеж.

Теперь физические лица – резиденты и нерезиденты из "дружественных" стран – смогут переводить со своего счета за границу не более 10 тысяч долларов в месяц, а не 5 тысяч, как это было в марте.

При этом вывод средств за рубеж будет полностью запрещен для нерезидентов из "недружественных" стран.

Новые ограничения будут действовать полгода.

07:49

Число погибших под завалами в Николаевской областной администрации выросло до 24. 

Во вторник девятиэтажное здание было разрушено из-за авиаудара.

07:47

Погибших и пострадавших во время пожара на нефтебазе в Белгороде нет – Роснефть

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на губернатора области сообщало, что пострадали двое сотрудников нефтебазы.

07:42

Великобритания обеспокоена тем, что Франция, Германия и США могут подтолкнуть Украину к чрезмерным уступкам России, заставляя Киев как можно быстрее урегулировать ситуацию и подписать мирный договор. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

"Некоторые наши союзники, наверное, слишком уж хотят, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] пошел на урегулирование. А мы считаем, что прежде, чем начнутся такие переговоры, нужно, чтобы Украина добилась наилучших в военном отношении исходных позиций", – цитирует британская газета представителя правительства королевства.

07:36

Минобороны Великобритании подтвердило информацию об успехах украинской армии на севере страны. По данным ведомства, украинцы освободили села Слобода и Лукашовка к югу от Чернигова. Британцы считают, что украинские военные проводят "успешные, но ограниченные" контратаки на востоке и северо-востоке от Киева.

07:02

Австралия отправит на Украину бронемашины Bushmaster, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Поделиться с Киевом вооружениями в четверг попросил Владимир Зеленский, выступая в австралийском парламенте по видеосвязи.

"Мы отправляем не только наши молитвы, мы отправляем наши автоматы, нашу амуницию, нашу гуманитарную помощь. Отправляем всё это и бронежилеты", – сказал Скотт Моррисон.

06:47

Ночной пожар на нефтебазе в Белгороде – результат обстрела, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, он произошел из-за авиаудара с двух украинских вертолетов, которые якобы залетели на территорию России на малой высоте. Доказательств и объяснений случившегося он не приводит.

Киев пока не прокомментировал обвинения.

В условиях войны оперативно подтвердить информацию – невозможно.

06:35

Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке заявил, что Россия частично отводит войска с севера Киевской области. "Смешанные колонны разной численности" движутся в сторону Беларуси.

Украинские военные также обвинили российскую армию в грабежах и мародерстве.

В условиях войны оперативно подтвердить информацию – невозможно.