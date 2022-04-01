Война на Украине, день 37-й: НАТО направит на Украину военную помощь

08:29

Пожар на нефтебазе в Белгороде тушат уже почти 200 человек, сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что горят 8 резервуаров с топливом объемом в 2 тысячи кубометров каждый. Есть угроза перехода огня еще на восемь.