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США

Red Hot Chili Peppers удостоены звезды на голливудской "Аллее славы"

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 Глеб Шатуновский
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Red Hot Chili Peppers on the Walk of Fame
Red Hot Chili Peppers on the Walk of Fame   -   Авторское право  Willy Sanjuan/2022 Invision

Red Hot Chili Peppers удостоены звезды на голливудской "Аллее славы". В церемонии приняли участие басист Фли, ударник Чед Смит, вокалист Энтони Кидис и гитарист Джон Фрушанте, с возвращением которого в группу в 2019 году она вновь приобрела классический состав.

Награждение было приурочено к выходу 12-го альбома Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love, который поступает в продажу сегодня.