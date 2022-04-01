«Не оказаться между молотом и наковальней»

24 февраля, с началом войны на Украине, началась и новая эра в венгерской политике. Избирательная кампания еще даже не началась официально, но все политические партии были вынуждены реагировать на вторжение российской армии на Украину.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не должна ни в коем случае вмешиваться в эту войну:

“В этой войне мы ничего не можем приобрести, но всё можем потерять. Мы не должны в нее вмешиваться. Ни один венгр не должен оказаться между российским молотом и украинской наковальней”.

Виктор Орбан старается решить эту задачу, голосуя за антироссийские санкции ЕС и в то же время не разрешая завозить вооружения на Украину через венгерскую территорию.

За это его многие критикует, в том числе правящая партия Польши, которая считается союзником партии Виктора Орбана ФИДЕС. Владимир Зеленский также потребовал от Орбана изменить позицию.

Оппозиция организовала несколько антироссийских демонстраций. Их участники называли Виктора Орбана “самым близким союзником Владимира Путина в ЕС” и говорили, что он не может больше возглавлять Венгрию. В ответ на улицах Будапешта появились плакаты с утверждением, что только нынешнее правительство может гарантировать безопасность страны.

Партия ФИДЕС обвиняет оппозицию в том, что она хочет затянуть Венгрию в войну, цитируя при этом заявление Петера Марки-Заи, в котором тот пообещал выполнить обязательства члена НАТО и послать войска на Украину, если альянс примет такое решение:

“Венгрия уже принимала участие в похожих мисс иях в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. На самом деле Орбан сам предлагал НАТО сотрудничество в рамках зарубежных миссий. Нельзя исключить, что нечто такое же случится и на Украине”.

Риторика Виктора Орбана была довольно воинственной в последние годы. И хотя в контексте войны он ведет себя миролюбиво, по отношению к оппозиции накал полемики не снизился:

“Мы сразимся с ними 3-го апреля. Давайте выиграем самую важную битву в нашей жизни. Воздадим им по заслугам и защитим Венгрию”.

Пока неясно насколько раскололась партия ФИДЕС по вопросу начатой Россией войны, которая затруднит поддержание создававшихся много лет партнерских отношений между Виктором Орбаном и Владимиром Путиным.