В Анталье стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо

В турецкой Анталье стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо, собравший самых ярких звезд этого вида спорта.

В весе до 48 кг Ганбаатар Наранцецег выиграла чисто монгольский финал, причем победы были достойны обе дзюдоистки. Награду чемпионке вручил генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Насер Аль Тамими.

В категории до 60 килограммов у мужчин серебряный призер Олимпийских игр тайбэйский дзюдоист Ян Юнвэй одолел бывшего чемпиона мира Лухума Чквимиани из Грузии. Победу в финале ему принес бросок через плечо. Это второе для Ян Юнвэя золото Большого шлема после Олимпийских игр. Медаль ему вручил посол Китайского Тайбэя в Турции господин Волкан Чи-Ян Хуанг.

Ян Юнвэй, дзюдоист: "Физическое состояние моего соперника было очень хорошим, поэтому с ним было очень сложно бороться. Он очень опытный боец и показал хорошую технику и результат".

Река Пупп проявила невероятное упорство в финальном поединке в категории до 52 кг у женщин. Уступая в счете, она сумела переломить ход схватки, проведя динамичную атаку на свою узбекскую соперницу, за что заработала решающий иппон, который привел ее в полный восторг.

Золотую медаль венгерской спортсменке вручил глава спортивной службы Министерства молодежи и спорта Турции Фатих Уйсал.

В весе до 66 килограммов у мужчин удачно сложился день у молдавского борца Дениса Виеру. А в финале он одержал тактическую победу над бразильцем Виллианом Лимой. Его наградил главный спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

В весе до 57 кг победу праздновала действующая чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады Джессика Климкайт. Для нее это были первые соревнования после Игр в Токио, но канадка была в отличной форме, продемонстрировав свой фирменный стиль и одарив широкой улыбкой своих болельщиков.

Золотую медаль канадке вручила директор по организации соревнований Международной федерации Лиза Аллан.

Джессика Климкайт, дзюдоистка: "Честно говоря, первый поединок был некоторым потрясением, так как мне нужно было акклиматизироваться, чтобы вернуться в соревнования и в эту атмосферу. Но по ходу дня я стала выполнять свои обычные действия, и все как бы встало на свои места".

Турции тоже есть чем гордиться - бросок дня, по версии Euronews, выполнила юная дзюдоистка из этой страны Сила Эрсин, которая с помощью этого Учи Мата опрокинула на татами опытную Ширу Ришони. Феноменальная атака застала израильтянку врасплох, подарив хозяевам соревований прекрасный повод для ликования. Отличное завершение первого дня турнира в Анталье. Не пропустите субботние схватки!