Инфляция в еврозоне: 7,5%

В странах еврозоны существенно ускорилась инфляция, составившая в марте 7,5% на годовом уровне. Отмечается, что речь идёт о макимальном показателе, когда-либо зафиксированном статистической службой Европейского союза.

В январе уровень инфляции в 19 странах ЕС, перешедших на общеевропейскую валюту, составлял 5,1%. В феврале этот показатель увеличился на 0,8%, а в марте – подскочил ещё на 1,6%.

В марте потребительские цены в еврозоне заметно выросли, прежде всего в результате подорожания энергоносителей, стоимость которых подскочила на 44,7% в годовом исчислении. Также заметно подорожали продукты питания и алкоголь – в среднем на 5%.

Такое положение дел вызывает массовое недовольство граждан. Напомним, что масштабные акции протеста жёлтых жилетов, начавшиеся четыре года назад, были вызваны заметно менее существенным подорожанием автомобильного горючего. Теперь же волна протестов прокатилась по целому ряду стран еврозоны и, по мнению наблюдателей, едва ли утихнет в ближайшее время.