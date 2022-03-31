Война на Украине, день 36-й. Киев просит у США штурмовики Су-25

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Экономика Украины сократится в этом году на 20%, что приведёт к падению ВВП страны на 10% – такой прогноз опубликовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Прогноз предусматривает прекращение сражений в ближайшие несколько месяцев и дальнейшие серьёзные действия по восстановлению страны. Ранее, до начала военной операции, ЕБРБ прогнозировал рост ВВП на 3,5% в 2022 году для Украины и 3% для России.