Война на Украине, день 36-й. Киев просит у США штурмовики Су-25

Война на Украине, день 36-й. Киев просит у США штурмовики Су-25Комментарии
Украинские власти рассчитывают получить зарубежную военную помощь, сообщает CNN. В список потребностей, представленный Конгрессу США украинскими военными, входят разведывательные и ударные беспилотники, радары, систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и самолёты, в частности штурмовики Су-25.
В Москве основной причиной кризиса считают политику США и НАТО, накачавшими Украину вооружениями в нарушение принятых на себя обязательств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
За последние сутки со стороны Украины в Россию прибыли 37 тысяч человек. Таким образом, число прибывших с начала конфликта превысило полмиллиона, составив 530 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
Экономика Украины сократится в этом году на 20%, что приведёт к падению ВВП страны на 10% – такой прогноз опубликовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Прогноз предусматривает прекращение сражений в ближайшие несколько месяцев и дальнейшие серьёзные действия по восстановлению страны. Ранее, до начала военной операции, ЕБРБ прогнозировал рост ВВП на 3,5% в 2022 году для Украины и 3% для России.