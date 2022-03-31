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Война на Украине, день 36-й. Киев просит у США штурмовики Су-25

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Донецк. После обстрела
Донецк. После обстрела   -   Авторское право  Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Украинские власти рассчитывают получить зарубежную военную помощь, сообщает CNN. В список потребностей, представленный Конгрессу США украинскими военными, входят разведывательные и ударные беспилотники, радары, систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и самолёты, в частности штурмовики Су-25.

В Москве основной причиной кризиса считают политику США и НАТО, накачавшими Украину вооружениями в нарушение принятых на себя обязательств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

07:27

За последние сутки со стороны Украины в Россию прибыли 37 тысяч человек. Таким образом, число прибывших с начала конфликта превысило полмиллиона, составив 530 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

07:11

Экономика Украины сократится в этом году на 20%, что приведёт к падению ВВП страны на 10% – такой прогноз опубликовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Прогноз предусматривает прекращение сражений в ближайшие несколько месяцев и дальнейшие серьёзные действия по восстановлению страны. Ранее, до начала военной операции, ЕБРБ прогнозировал рост ВВП на 3,5% в 2022 году для Украины и 3% для России.