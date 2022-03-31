Новобранцы не пойдут на войну?

В Киевской области не прекращаются обстрелы населенных пунктов. Село Кухари, над которым украинские военные восстановили контроль, вытеснив российские подразделения, подвергается ударам с воздуха.

Так выглядит город Тростянец в Сумской области. Месяц присутствия здесь российских сил (сейчас Тростянец освобожден) оставил глубокие шрамы.

Евгений Скоробогатский, бизнесмен: "У меня восемь двоюродных братьев, которые сейчас находятся в России. Когда началась война я им позвонил. И скажу вам так: сейчас у меня этих братьев уже нет, потому что они отказались, они сказали, что освобождают нас от нацизма".

"Россия неоднократно лгала относительно своих намерений", заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Мы можем ожидать дополнительных наступательных действий", - добавил он.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: “Согласно данным нашей разведки, российские подразделения не отводятся, они перемещаются на новые позиции. Россия пытается перегруппировать их, усилить и перевооружить для наступления в Донбассе”.

В своей ежедневной военной сводке минобороны России заявило об уничтожении ряда крупных украинских топливных баз, используемых ВСУ в Донбассе, который сейчас является главной целью российской армии.

На фоне военных действий на Украине президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию должны отправиться 134 тысячи 500 новобранцев. Москва утверждает, что срочники не будут отправляться в горячие точки. Тех, кто вернулся с Украины встречают с почестями и отмечают наградами.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях наGoogle Play и App Store.