Карта боевых действий на Украине. День 36-й

Саша Вакулина, корреспондент Euronews:

Находящиеся на Украине российские войска не отводят, идёт их перегруппировка, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Давайте посмотрим на ситуацию на местах, исходя из информации Института по изучению войны. Начнём с восточных территорий. Здесь в последние сутки украинские силы продолжали отражать атаки ВС России в Донецкой и Луганской областях. Участки, где шли особенно тяжёлые бои, отмечены на карте зелёным.

По данным британского министерства обороны, российские войска продолжают удерживать позиции к востоку и западу от столицы страны, Киева, несмотря на отвод части своих подразделений.

В оборонном ведомстве США сообщают, что в ближайшие дни в пригородах, вероятно, развернутся ожесточённые сражения. В этом районе уже шли бои в направлении Ирпеня, освобождённого украинскими войсками пару дней назад.

А теперь о происходящем в Мариуполе – осаждённом городе на побережье Азовского моря. Это юго-восток Украины. Здесь по-прежнему ведутся одни из самых тяжёлых боёв. Однако контроль над центральной частью города всё так же удерживают украинские силы, как показано на карте. На ней мы также можем видеть то, как российские войска, по оценкам их командования, продвинулись, стремясь замкнуть Мариуполь в кольцо.

Согласно обновлённым данным британской военной разведки, именно Мариуполь является ключевой целью военной операции России на Украине.

Тем временем, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к новому российскому наступлению на востоке.

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