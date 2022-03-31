Высшему руководству Евросоюза запретили въезд в Россию

В ответ на антироссийские санкции Москва расширила список представителей стран-членов ЕС и евроструктур, которым запрещается въезд на территорию Российской Федерации.

Ограничения распространены на высшее руководство Евросоюза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, "продвигающих антироссийскую политику". Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

О ведении санкций против российских физических и юридических лиц США, ЕС и Великобритания объявили после вторжения России на Украину, которое Москва называет спецоперацией.

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