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США

Брюс Уиллис завершает карьеру

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 Глеб Шатуновский
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Брюс Уиллис, иллюстрационное фото
Брюс Уиллис, иллюстрационное фото   -   Авторское право  Charles Sykes/2019 Invision

Американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за афазии - заболевания головного мозга, следствием которого является утрата или расстройство речи. Соответствующее обращение к поклонникам было опубликовано близкими актера в соцсетях.

67-летний Уиллис получил известность за роль Джона Маклейна во франшизе "Крепкий орешек", он снялся также в таких фильмах как "Криминальное чтиво", "Пятый элемент", "Счастливое число Слевина".