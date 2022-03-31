Американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за афазии - заболевания головного мозга, следствием которого является утрата или расстройство речи. Соответствующее обращение к поклонникам было опубликовано близкими актера в соцсетях.

67-летний Уиллис получил известность за роль Джона Маклейна во франшизе "Крепкий орешек", он снялся также в таких фильмах как "Криминальное чтиво", "Пятый элемент", "Счастливое число Слевина".