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Йемен

Прекращение огня на время переговоров по Йемену

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Прекращение огня на время переговоров по Йемену
Авторское право  Hani Mohammed/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравии заявила о прекращении боевых действий в Йемене на время переговоров в Эр-Рияде. Коалиция также обещает придерживаться режима прекращения огня в течении священного для мусульман месяца рамадан. Консультации проходят с 30 марта по 7 апреля.

По данным ООН, 80% населения Йемена нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн человек. В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников-хуситов. Конфликт привел к крупнейшему гуманитарному кризису в мире.

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