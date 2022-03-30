Госдепартамент США предупредил американцев об угрозе арестов в РФ

Госдепартамент США вновь призвал американцев немедленно покинуть Россию из-за вторжения войск РФ на территорию Украины. В заявлении ведомства говорится, что по всей стране существует вероятность притеснений граждан США со стороны российских силовых структур, включая аресты и произвольное применение норм местного законодательства. В документе подчеркивается, что возможности посольства США по оказанию помощи строго ограничены.

Предупреждение опубликовано на фоне задержания в России олимпийской чемпионки по баскетболу из США Бриттни Грайнер, выступающей за команду УГМК из Екатеринбурга. Суд продлил ей срок содержания под стражей до 19 мая. Российские власти обвиняют спортсменку в хранении наркотиков, ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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