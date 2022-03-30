Один из самых богатых бизнесменов планеты стал посредником в российско-украинских переговорах с первых дней обострения конфликта. В Кремле подтверждают, что Абрамович участвует в переговорном процессе с российской стороны. По некоторым данным, с предложением о посредничестве к нему обращались и из Офиса президента Украины. Сообщается, что бизнесмен был выведен из-под американских санкций по личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

"Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской сторонами. Он не является официальным членом делегации...", - рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Помощник самого Абрамовича еще в конце февраля подтвердил, что к бизнесмену обращались представители Киева за поддержкой в достижении мирного урегулирования.

Украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об участии Абрамовича в переговорах, не стал сообщать подробности беседы с президентом США Джо Байденом, отметив лишь что "от него (Абрамовича – ред.) и еще некоторых бизнесменов приходили сигналы "давайте мы как-то поможем, давайте что-то сделаем".

"Некоторые наши приватные разговоры в силу разных причин я не готов сейчас обсуждать… - сказал Зеленский. - Я знаю, что этот бизнесмен был с российской стороны. Они контактировали… И он действительно помогал в вопросе гуманитарного характера с вывозом людей из Мариуполя. В Мариуполе старались все, и он в частности тоже, я знаю - но ничего не вышло. Как я уже сказал, гумконвои были расстреляны".

Участие Абрамовича в переговорах стали активно обсуждать после появления информации о предполагаемой попытке отравления членов украинской делегации. Газета Wall Street Journal сообщила, что у Абрамовича и двоих участников встречи с украинской стороны появились характерные симптомы: "покраснение глаз, постоянное и болезненное слезовыделение, а также отслоение кожи на лице и руках". Источники издания полагают, что отравление могли организовать "некие силы в Москве, желавшие сорвать переговоры". По другой версии, отравления не было, на здоровье переговорщиков оказали влияние "факторы внешней среды".

Обе стороны заинтересованы в помощи Абрамовича

Политический обозреватель и публицист Виталий Портников отмечает, что существует несколько версий о том, как Абрамович появился в переговорной группе. По одной из них, Офис президента Украины обратился за посредничеством к кинопродюсеру Александру Роднянскому, с которым Владимир Зеленский работал вместе в телевизионной индустрии. Сын кинопродюсера Александр Роднянский-младший является старшим советником украинского президента. При этом, подчеркивает Портников, Абрамович не мог появиться в переговорном процессе без согласия российской стороны.

"Вполне возможно что сотрудникам Офиса президента Украины, может быть даже самому президенту Зеленскому, дали понять что участие Абрамовича в переговорах может принести ощутимые результаты.

Абрамович, в отличие от других участников российской делегации, которые, в общем, являются чиновниками третьего или даже пятого плана, человек, который имеет непосредственные и давние контакты с Владимиром Путиным", - сказал Виталий Портников Euronews.

Британская "Таймс" сообщает, что Абрамович лично передал Путину записку от Зеленского, в которой говорилось об условиях, на которые готова пойти Украина для завершения войны. По данным газеты, Путин разорвал послание со словами: "Передай, что я их уничтожу".

Российский политолог Алексей Макаркин считает, что для Абрамовича участие в мирных переговорах - возможность смягчить санкции, введенные против него странами Евросоюза и Великобританией.

"Роман Абрамович хочет остаться в мировой элите, из которой сейчас исключают российских олигархов. Он очень прагматичный человек – и роль миротворца сейчас для него единственно возможная в международном позиционировании", - предположил Алексей Макаркин в интервью Euronews.

Виталий Портников обращает внимание на то, что Абрамович оказался единственным крупным российским бизнесменом, против которого до сих пор не введены санкции Соединенными Штатами. Это означает, что у него есть возможность "обезопасить свои авуары и свою собственность".

"Я хотел бы напомнить, что с конца 90-х годов Абрамович является основным гарантом бизнес интересов крупных политических кланов в России начиная от семьи бывшего президента Бориса Ельцина и, возможно, заканчивая самим президентом Владимиром Путиным. И это не только мое мнение, об этом говорили и бывший бизнес партнер Романа Абрамовича Борис Березовский и другие люди, связанные с бизнесом и политикой в России.

Как известно, главным условием, по которому Владимир Путин получил кресло президента, были гарантии собственности. Напомню, что Путин не избранный президент, а человек, которому семья Ельцина доверила власть. Вполне возможно, что эти гарантии уже связаны и с интересами самого российского президента. В этой ситуации вывод Абрамовича из-под санкций путем включения его в переговорный процесс с первого дня - это еще одна спецоперация Владимира Путина, которая в отличие от спецоперации по так называемой демилитаризации и денацификации Украины пока проходит с успехом", - считает Виталий Портников.

Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в своем телеграм-канале написала, что верит в талант Абрамовича как переговорщика.

"Роман Аркадьевич хорошо знает западный мир, менталитет этих людей, который русские не понимают. И не считывают часто за мягкостью формулировок жесткий ответ. Самому Абрамовичу это тоже выгодно, так как если он станет голубем реального мира, Британия должна будет смягчиться в своих санкциях", - считает Собчак, дочь бывшего начальника Путина по работе в мэрии Санкт-Петербурга.

От детских игрушек к нефтедолларам

55-летний Роман Абрамович в 2021 году занимал 141-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 14,5 млрд долларов США (на 30.03 лишь $8 млрд).

Первым бизнесом Абрамовича стал кооператив по производству детских игрушек "Уют", который он открыл в конце 1988 года. Однако уже через пять лет, благодаря содействию крупного российского бизнесмена Бориса Березовского, Абрамович создает "Сибнефть" и начинает заниматься продажей нефти и нефтепродуктов.

При президенте Путине Абрамович восемь лет был губернатором Чукотки. После продажи "Сибнефти" "Газпрому" он три года возглавлял список богатейших людей России.

Forbes называет Абрамовича самым известным российским бизнесменом в мире, отмечая, что этому способствовала покупка английского футбольного клуба "Челси" в 2003 году.

В начале марта бизнесмен принял решение продать клуб, заявив, что вырученные деньги пойдут в благотворительный фонд помощи пострадавшим от боевых действий на Украине.