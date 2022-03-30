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Мексика

Лёгкий самолёт упал на здание супермаркета в штате Морелос

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Самолет пробил стену и оказался в торговом зале
Самолет пробил стену и оказался в торговом зале   -   Авторское право  Morelos Civil Protection State Coordination via AP

В штате Морелос в центральной части Мексики легкий самолет упал на здание супермаркета. В результате авиакатастрофы погибли не менее трех человек находившихся на борту, еще четверо пострадали. Трагедия произошла в районе населенного пункта Темиско. Воздушное судно не загорелось, но получило сильные повреждения. Самолет пробил стену супермаркета и почти целиком оказался в торговом зале.

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