Астронавт и космонавты вернулись на Землю

Американский астронавт Марк Ванде Хай, а также российские космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров вернулись на Землю, где за почти год их пребывания в космосе много изменилось в отношениях между США и Россией из-за вторжения на Украину, а западные страны ввели санкции против российской космической отрасли. Глава Роскосмоса назвал "дезинформацией" появившиеся в СМИ публикации о том, что Москва не хочет возвращать американского астронавта и заверил, что он без проблем вернётся на родину.

Пилотируемый корабль "Союз МС-19" успешно приземлился в Казахстане в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Марк Ванде Хай установил новый рекорд самого продолжительного космического полета астронавта NASA, пробыв на борту Международной космической станции 355 дней. Это был его второй полёт в космос. В первый раз он летал в качестве бортинженера корабля "Союз МС-18".

Марк Ванде Хай - последний на данный момент американский астронавт, прибывший на МКС на российском "Союзе". Теперь NASA использует для полётов в космос корабль Crew Dragon компании SpaceX.