Число голодающих в мире вырастет

По оценкам ООН, в результате вторжения Россию на территорию Украины, число голодающих в мире может вырасти на 13 млн человек. Продовольственная катастрофа грозит ряду стран Северной Африки, а также Ираку, Судану и Йемену. Об этом говорилось на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что ВМФ РФ блокирует украинские порты и не пускает в Средиземное море 94 судна с зерном и продовольствием. По мнению Москвы, к ограничению поставок привели антироссийские санкции.

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