ООН призывает расследовать случаи пыток пленных на Украине

ООН призывает Украину и Россию провести тщательное расследование в связи с видеозаписями, запечатлевшими, как утверждается, пытки попавших в плен на Украине военнослужащих. С соответствующим заявлением выступила Матильда Богнер, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, отметившая, что «появившиеся материалы вызывают серьёзную обеспокоенность», а «всех исполнителей подобных действий следует привлечь к ответственности». Богнер уточнила, что сотрудники ООН «видели видеозаписи с обеих сторон – как украинских военнопленных, захваченных российской стороной, так и российских военнопленных, захваченных украинской стороной» и пока занимаются «проверкой всех опубликованных материалов». Обратившись к властям России и Украины, она напомнила, что в соответствии с международным правом стороны конфликта обязаны гуманно обращаться с военнопленными.

В воскресенье в интернете появились кадры, на которых, предположительно, украинские солдаты стреляют в колени мужчинам – по всей видимости, российским военнослужащим, захваченным в плен во время боевых действий в Харьковской области. И это не единственная запись подобного рода.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские власти «очень серьёзно относятся к этому и проведут немедленное расследование».

Между тем глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выразил сомнения в эффективности действий украинской стороны. В своём телеграм-канале он написал: «Это преступление будет расследовано, как и все другие, только Следственным комитетом Российской Федерации и правоохранительными органами ДНР и ЛНР».