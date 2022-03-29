Выборы в Венгрии: оппозиционер Петер Марки-Зай впервые выступил на государственном телевидении

3 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых определится и имя следующего премьер-министра страны. В этом году Виктору Орбану с его партией «Фидес» противостоит Петер Марки-Зай — беспартийный мэр 40-тысячного городка Ходмезёвашархей. Он — отец семерых детей, практикующий католик и правый консерватор. Устав от 12 лет правления «Фидеса», Петера Марки-Зая поддержали сразу шесть оппозиционных партий. Но вот на государственном телевидении кандидату выделили всего лишь пять минут эфирного времени.

Политологи отмечают, что предвыборная программа оппозиции с трудом доходит до значительной части венгров: местные СМИ рассказывают, в основном, о правящей партии «Фидес», которая, к тому же, тратит на кампанию в разы больше, чем может себе позволить оппозиция.

«Многие люди находятся в настолько уязвимом положении, что принимают как должное то, что чтобы работать в бюджетных структурах или получать пособия, им нужно поставить "крестик" в правильном месте в бюллютене — и на местных, и на национальных выборах. Им даже больше не нужно угрожать. За всё это время они, к сожалению, сломались», — считает специалист по выборам Роберт Ласло.

Апрельские выборы привлекли внимание даже ОБСЕ. Венгрия станет первой европейской страной, куда организация направит полномасштабную миссию наблюдателей.

«Наблюдатели ОБСЕ не предотвратят возможные подтасовки, но смогут задокументировать их лучше, чем когда-либо ранее. Кроме того, будем надеяться, что это станет сдерживающим фактором. Если ожидать, что наблюдатели могут вдруг войти на участок даже в маленьком муниципалитете, вероятно, люди или группы людей, планирующие мошенничество, скажут: "Ладно, не в этот раз"», — продолжает Роберт Ласло.

Согласно результатам опросов, в феврале оппозиционную коалицию поддерживали всего лишь на пару процентов меньше венгров, чем «Фидес». Но, как ни странно, война на Украине всё изменила, говорят аналитики. После нападения Москвы Виктор Орбан начал вести более осторожную политику. Так премьер-министр Венгрии, известный связями с Кремлем, не выступил против антироссийских санкций, открыл границу для украинских беженцев и поддержал заявку Киева на вступление в Евросоюз. Благодаря таким решениям, разрыв между конкурентами вырос до 10%, подсчитали в службе общественного мнения Median. По словам политологов, это может быть связано еще и с тем, что во время кризиса люди склонны сплачиваться вокруг известного им сильного лидера.