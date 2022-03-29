"Берлинский диалог": за ускорение энергоперехода

"Берлинский диалог": за ускорение энергопереходаКомментарии
Борьба с изменением климата должна была быть центральной темой международной конференции "Берлинский диалог по энергопереходу", проходящей с участием министров энергетики, иностранных дел, окружающей среды из 50 стран. Но война на Украине внесла свои коррективы.
Она, по мнению присутствующих, показала, что необходимо ускорить наращивание мощностей источников чистой энергии, а медлить с отказом от ископаемых видов топлива больше нельзя.
Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии:
"Эта война наглядно показывает, что энергетика и безопасность взаимосвязаны. Климатическая повестка в наше время приобрела огромную важность на геополитическом уровне. Всё более активное использование возобновляемых источников энергии - сегодня не только реальная, абсолютная необходимость, но также то, что может изменить баланс сил на международной арене".
Ситуация на Украине заставила немецкие власти всерьез задуматься об отказе от поставок нефти и газа из России. А это дополнительные препятствия для решения задач в рамках климатической политики.
Патрик Грайхен госсекретарь министерства экономики и защиты окружающей среды ФРГ:
"Война выдвинула на первый план вопрос о снижении нашей зависимости от газа. Это нечто новое. Этот вид топлива всегда считался мостом в энергопереходе. А теперь нужно избавиться от него и этого моста как можно скорее. Это новый вызов, на который нам предстоит найти ответ при переходе от угля к чистой энергетике".
Хильда Накабуйе, экоактивистка из Уганды:
"Мы призываем Deutsche Bank - крупнейший в Германии - прекратить финансирование компании Total, которая управляет Восточноафриканским нефтепроводом в Уганде и Танзании, потому что жто уже привело к перемещению тысяч людей, а миллионам еще предстоит испытать на себе все риски".
Лена Рош, корреспондент Euronews:
"Идея Берлинского диалога по энергетическому переходу ясна: необходимо принимать меры ещё быстрее, чем когда-либо прежде. Потому что, пока идёт война на Украине и продолжается пандемия, температура на планете не перестаёт расти. Все эти кризисы должны разрешаться одновременно. Таков вызов миру".
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play иApp Store_._