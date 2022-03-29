"Берлинский диалог": за ускорение энергоперехода

Борьба с изменением климата должна была быть центральной темой международной конференции "Берлинский диалог по энергопереходу", проходящей с участием министров энергетики, иностранных дел, окружающей среды из 50 стран. Но война на Украине внесла свои коррективы.

Она, по мнению присутствующих, показала, что необходимо ускорить наращивание мощностей источников чистой энергии, а медлить с отказом от ископаемых видов топлива больше нельзя.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии:

"Эта война наглядно показывает, что энергетика и безопасность взаимосвязаны. Климатическая повестка в наше время приобрела огромную важность на геополитическом уровне. Всё более активное использование возобновляемых источников энергии - сегодня не только реальная, абсолютная необходимость, но также то, что может изменить баланс сил на международной арене".

"Эта война наглядно показывает, что энергетика и безопасность взаимосвязаны. Климатическая повестка в наше время приобрела огромную важность на геополитическом уровне. Всё более активное использование возобновляемых источников энергии - сегодня не только реальная, абсолютная необходимость, но также то, что может изменить баланс сил на международной арене". Анналена Бербок министр иностранных дел Германии

Ситуация на Украине заставила немецкие власти всерьез задуматься об отказе от поставок нефти и газа из России. А это дополнительные препятствия для решения задач в рамках климатической политики.

Патрик Грайхен госсекретарь министерства экономики и защиты окружающей среды ФРГ:

"Война выдвинула на первый план вопрос о снижении нашей зависимости от газа. Это нечто новое. Этот вид топлива всегда считался мостом в энергопереходе. А теперь нужно избавиться от него и этого моста как можно скорее. Это новый вызов, на который нам предстоит найти ответ при переходе от угля к чистой энергетике".

Хильда Накабуйе, экоактивистка из Уганды:

"Мы призываем Deutsche Bank - крупнейший в Германии - прекратить финансирование компании Total, которая управляет Восточноафриканским нефтепроводом в Уганде и Танзании, потому что жто уже привело к перемещению тысяч людей, а миллионам еще предстоит испытать на себе все риски".

Лена Рош, корреспондент Euronews:

"Идея Берлинского диалога по энергетическому переходу ясна: необходимо принимать меры ещё быстрее, чем когда-либо прежде. Потому что, пока идёт война на Украине и продолжается пандемия, температура на планете не перестаёт расти. Все эти кризисы должны разрешаться одновременно. Таков вызов миру".

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