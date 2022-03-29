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Республика Эквадор

Выращивающие бананы фермеры теряют миллионы

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Эквадор, производство бананов
Эквадор, производство бананов   -   Авторское право  AP Photo

Банановая отрасль Эквадора теряет в неделю до 18 миллионов в пересчете на доллары. По данным профсоюзов, из-за введенных антироссийских санкций в связи со вторжением на Украину, парализована отправка фруктов из европейских портов в Санкт-Петербург. Из-за перепроизводства фермеры вынуждены продавать бананы по более низкой цене, и нести дополнительные расходы. Под угрозой 50 тысяч рабочих мест. Участники акции протеста в городе Гуякиль часть вины возлагают на министерство сельского хозяйства

Сегундо Гавиланес, фермер: "Дело вот в чем. Хотя верно, что 800 тысяч ящиков уходит на рынки Украины и России, то в нашей стране, согласно статистическим данным, остается не более 4% или 6%. Однако отсутствие контроля, и адекватной политики со стороны министерства сельского хозяйства и главы этого ведомства, привело нас к такому разрыву".

Найти другие рынки сбыта не так просто. По словам Хуана Хосе Понса, координатора бананового кластера Эквадора, проблема в том, что в каждой стране действуют свои правила и фитосанитарные нормы. В частности, поступающий в Россию продукт, не соответствует стандартам, установленным Евросоюзом, США, Южной Кореей и Японией. Эти государства ограничивают использование определенных инсектицидов (препаратов, предназначенных для уничтожения вредных насекомых).

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