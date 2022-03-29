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мир

Из стран ЕС высылают десятки российских дипломатов

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 Надежда Дрямина
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Из стран ЕС высылают десятки российских дипломатов
Авторское право  Virginia Mayo/AP

Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата. Их обвиняют в создании угрозы национальной безопасности и шпионаже. Это заявление бельгийских властей прозвучало после того, как 17 сотрудников российских дипмиссий были объявлены персонами нон-грата в Нидерландах.

А ещё раньше такое же решение огласило правительство Ирландии. В Россию оттуда вернутся четверо служащих.

В качестве ответных мер на аналогичные действия стран Балтии Москва потребовала покинуть территорию Российской Федерации от 10 дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии.

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