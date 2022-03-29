Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Красный Крест ответил на обвинения

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Красный Крест ответил на обвинения
Авторское право  Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Международный Красный Крест борется с сообщениями, которые считает ложными и которые затрудняют его работу в зоне боевых действий на Украине.

"Мы наблюдаем преднамеренные целенаправленные атаки с использованием ложных повествований и дезинформации для дискредитации МККК. И это может нанести реальный вред нашим командам и нашим партнерам по Красному Кресту и Красному Полумесяцу, работающим на местах, а также людям, которым мы служим", - заявил пресс-секретарь МККК Эван Уатсон.

Международный комитет Красного Креста опроверг информацию о том, что он потакает насильственному переселению людей, в частности из Мариуполя, и назвал недостоверной информацию о том, что офис в России планировал открыть "для фильтрации беженцев с Украины". (Ранее Мариупольский городской совет заявил, что около 15 000 человек были вывезены в Россию против их воли, и что у них отобрали удостоверения личности.)

В КраснjмКресте отметили, что в настоящее время организацияпредставленав десятиточках Украины и рассматривала возможность открытия офиса в российском Ростове-на Дону, подчеркнув, что нужно уважать нейтральную и беспристрастную гуманитарную деятельность.