Война на Украине: день 33-й

Российская и украинская стороны готовятся провести новый раунд переговоров в очном формате, которые, как ожидается, пройдут в Турции 29-30 марта. Украинский Владимир Зеленский заявил в связи с этим, что приоритетами для его страны остаются территориальная целостность и суверенитет, «не подлежащие сомнению». Россия по-прежнему настаивает на признании Крыма частью России и признании независимости ЛНР и ДНР.

07:16 По данным ООН, опубликованным в воскресенье, 3,8 миллиона жителей Украины покинули страну с начала конфликта. По оценкам Киевской школы экономики, ущерб, нанесённый боевыми действиями инфраструктуре, составляет около 63 миллиардов долларов. 06:52 Европейскому союзу необходимо продолжать диалог с Россией по ситуации на Украине, укрепляя при этом собственную оборону. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью французскому телеканалу TF1.