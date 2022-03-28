Россия и Украина готовятся к переговорам

Россия и Украина готовятся к новому раунду переговоров, посредником в которых выступает Турция. Встреча представителей воющих сторон состоится в Стамбуле, задача-максимум - согласовать условия для прекращения боевых действий на территории Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский дал полуторачасовое интервью группе российских журналистов, в нем он не исключил, что Киев может согласиться на нейтральный статус страны при наличии международных, юридически закрепленных гарантий безопасности и вывода российских войск. Интервью записано в режиме видеоконференции. Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать этот материал.

"Этот пункт гарантий безопасности для Украины, а они (Россия - прим.) говорят, что и для них тоже, он понятен мне, его обсуждают, он глубоко проработан, - пояснил в интервью Зеленский.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником и поблагодарил их за участие в спецоперации на Украине. Российские власти, анонсировавшие ее с целью "денацификации и демилитаризации Украины", сегодня сосредотачивают внимание на "освобождении Донбасса".

Украинские власти обвиняют российских военных в массовой депортации населения, в том числе детей, с оккупированных или блокированных территорий Украины.

Власти сепаратистской ДНР сообщили, что оказывают помощь мирным жителям в палаточном селе Безыменное под Мариуполем. Тем временем с сегодняшнего дня приостанавливает работу скоростной поезд, связывавший Санкт-Петербург и Хельсинки. В Финляндии считают нецелесообразным сохранение маршрута в условиях санкций против РЖД.