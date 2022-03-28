"Все дома разрушены, а люди ушли..."

Горящие склады с горючим - один из наиболее часто повторяющихся образов войны на Украине в последние дни. Аналитики говорят, что российская армия изменила стратегию из-за ожесточенного сопротивления украинских войск и вступила в войну на истощение, пытаясь выиграть силой разрушения.

Такая картина открылась перед съёмочной группой France Télévisions, приехавшей в Баштанку под Николаевом после вывода российских войск. В Баштанке в мирное время проживали 12 тыс человек. Сейчас здесь солдат намногобольше, чем местных жителей. Один из них сокрушённо смотрит на развалины своего дома:

_ - Это был мой дом... Все дома были разрушены, а люди ушли. Ничего хуже с нами не могло случиться._

Минобороны России продолжает публиковать фото- и видеоматериалы о якобы высокоточных ударах современными ракетами разной дальности "лишь по военным объектам". В понедельник представитель Минобороны заявил, что российская армия за последние 24 часа сбила 19 неназванных самолетов, два из которых были истребителями.

Разноречивые сведения поступают о военных потерях сторон, о числе жертв среди гражданского населения. На Украинепроходят похороны военных и добровольцев, погибших в бою. В России, без сомнения, тоже. И обе стороны озвучивают цифры, которые сложно проверить.

На таком фоне представители Киева и Москвы готовятся к переговорам, которые должны начаться во вторник в Турции. Первый их очный раунд прошёл В Гомельской области Беларуси, а затем встречи перешли в онл-айн формат. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны сближают позиции по второстепенным, но не по основным политическим вопросам. Украинский МИД отмечает, что переговорный процесс идет “чрезвычайно тяжело”, но украинская делегация от своих требований отказываться не намерена.