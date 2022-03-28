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Украину поддержали на международном телемарафоне

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Украину поддержали на международном телемарафоне
Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Музыкальные и спортивные марафоны в поддержку Украины стали главным событием минувших выходных для многих городов Европы и мира.

Международный проект Save Ukraine #StopWar объединил музыкантов, лидеров мнений, художников, волонтеров... Их выступления в течение двух часов ретранслировали из Варшавы телеканалы, стриминговые платформы двух десятков стран.

Украину в телемарафоне представили около 20 артистов и групп, в их числе "Океан Эльзы", "Один в каноэ", Тина Кароль. Стинг исполнил композицию "Русские", которую написал еще в 1985 году, а латвийская группа Brainstorm впервые выступила на украинском языке

Концерты транслировались на гигантских экранах - от Праги и Братиславы до Тель-Авива и Торонто.

Польша подкрепила музыкальный марафон марафоном спортивным, посвятив ежегодный весенний забег тем, кто вынужден был бежать от войны. Все мероприятия сопровождались сбором средств для украинских детей.

Тем временем в Румынии встретили французский конвой скорой помощи, он стал частью масштабного европейского гуманитарного конвоя. Уже сегодня эти машины привезут к украинской границе медицинское и аварийное оборудование, лекарства - всего 50 тонн.