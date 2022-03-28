Королевский парк цветов Кёкенхоф принимает гостей

Королевский парк цветов Кёкенхоф принимает гостейКомментарии
Королевский парк цветов Кёкенхоф в Нидерландах снова принимает гостей. Усадьба два года была закрыта для посторонних из-за коронавирусной пандемии и санитарных ограничений. Теперь же парк открыт в прежнем режиме на сезон цветения – с конца марта до конца мая.
В первые дни сюда приехали тысячи туристов из разных стран мира:
— Очень приятно снова оказаться в таком красивом месте. Ну и ещё я уже давно не путешествовала.
— Мы рады, что смогли приехать. Мы из Соединенных Штатов. Так здорово снова путешествовать. Кажется, цветочный парк открыт всего второй день. Все эти красивые цветы, - это просто великолепно.
На территории более 30 гектаров высажены 7 миллионов луковиц – гиацинты, крокусы, нарциссы и, конечно, тюльпаны. В этом году экспозиция парка посвящена теме «Цветочная классика» - в Кёкенхофе представляют цветочные композиции, которые были запечатлены на полотнах голландских мастеров.
Парк Кёкенхоф находится в городке Лиссе в пяти км от Северного моря. По официальным данным, он не получает государственного финансирования и приносит доход свыше 20 млн евро в год. Пандемия и санитарные ограничения обернулись для усадьбы Кёкенхоф многомиллионными убытками.