Королевский парк цветов Кёкенхоф принимает гостей

Королевский парк цветов Кёкенхоф в Нидерландах снова принимает гостей. Усадьба два года была закрыта для посторонних из-за коронавирусной пандемии и санитарных ограничений. Теперь же парк открыт в прежнем режиме на сезон цветения – с конца марта до конца мая.

В первые дни сюда приехали тысячи туристов из разных стран мира:

— Очень приятно снова оказаться в таком красивом месте. Ну и ещё я уже давно не путешествовала.

— Мы рады, что смогли приехать. Мы из Соединенных Штатов. Так здорово снова путешествовать. Кажется, цветочный парк открыт всего второй день. Все эти красивые цветы, - это просто великолепно.

На территории более 30 гектаров высажены 7 миллионов луковиц – гиацинты, крокусы, нарциссы и, конечно, тюльпаны. В этом году экспозиция парка посвящена теме «Цветочная классика» - в Кёкенхофе представляют цветочные композиции, которые были запечатлены на полотнах голландских мастеров.

Совершенно поразительно, как много здесь уже людей со всего мира. Так что мы действительно счастливы. Сад счастлив. Все счастливы, что мы снова открылись. Том Шрёдер управление маркетинга парка Кёкенхоф

Парк Кёкенхоф находится в городке Лиссе в пяти км от Северного моря. По официальным данным, он не получает государственного финансирования и приносит доход свыше 20 млн евро в год. Пандемия и санитарные ограничения обернулись для усадьбы Кёкенхоф многомиллионными убытками.