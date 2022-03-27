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Йемен

Хуситы объявляют перемирие

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Хуситы объявляют перемирие
Авторское право  أ ف ب

В Йемене мятежники-хуситы, контролирующие север страны, объявили о трёхдневном прекращении боевых действий против Саудовской Аравии и возглавляемой ей коалиции. Об этом заявил Махди аль-Машат, глава политсовета хуситов:

– Мы заявляем о полной готовности освободить всех находящихся у нас пленных коалиции, включая брата президента Йемена, пленных местных ополченцев и всех пленных из других стран, в обмен на полное освобождение всех наших заключённых, захваченных коалицией и теми, кто действует с ними вместе.

С начала интервенции саудитов прошло уже семь лет, по случаю чего в столице Йемена Сане прошёл в субботу крупный митинг.

Саудовская Аравия нанесла ночью ряд авиаударов по Сане, что, по данным местных СМИ, привело к гибели 12 мирных граждан. За день до этого хуситы запустили по территории саудитов 16 ракет и заминированных беспилотников, нанеся значительный ущерб нефтяным объектам компании Saudi Aramco.

За прошедшие годы непосредственными или косвенными жертвами конфликта в Йемене стали сотни тысяч людей, миллионам пришлось покинуть свои дома. В ООН ситуацию в стране называют тяжелейшим гуманитарным кризисом в мире.